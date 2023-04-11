МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. АО "Глонасс" разработало систему аварийного оповещения для малой авиации, она уже успешно протестирована российскими авиапредприятиями, говорится в сообщении компании. Число подключений "Эра-Глонасс" на ввозимые авто выросло на порядок

"На основе госинформсистемы "Эра-Глонасс", используемой для передачи экстренных вызовов на автотранспорте, разработана и успешно протестирована система аварийного оповещения для малой авиации. Решение позволит повысить безопасность полетов и активнее развивать возможности использования легких и сверхлегких воздушных судов на территории России", — рассказали в АО "Глонасс".

В компании также подчеркнули, что система создана на основе запросов авиапредприятий и предполагает добровольное использование.

Её тестирование проводилось российскими авиапредприятиями на самолетах Ан-2: использовалось несколько моделей аппаратуры спутниковой навигации российских производителей, которыми были оборудованы самолеты. Во время полетов информация о возникновении аварийной ситуации с воздушным судном от авиационных трекеров менее чем за минуту передавалась в систему "Эра-Глонасс" и далее с указанием местоположения самолета — в единую систему авиационно-космического поиска и спасания (ЕС АКПС).

"Эксперимент подтвердил эффективность, высокую скорость передачи данных через "Эра-Глонасс" и точность позиционирования судов в неконтролируемом воздушном пространстве. Новое решение — это еще одна быстрореализуемая функция госинформсистемы, которая за секунды позволяет получать информацию об авиапроисшествии, сокращать время поисковых операций, которые ранее занимали от нескольких дней до недель", — отметил гендиректор АО "Глонасс" Алексей Райкевич.

По словам топ-менеджера, также на основе запросов от авиаторов создан коммерческий сервис "Авиационный мониторинг", который обеспечивает передачу юридически значимой информации в некорректируемом виде государственным ведомствам и собственникам воздушных судов.