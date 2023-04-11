В Херсонской области поддержали строительство альтернативного пути в Крым
В Херсонской области поддержали строительство альтернативного маршрута в Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — ПРАЙМ. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав данный проект альтернативным маршрутом в Крым.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дорогу по Арабатской косе планируется построить для сокращения сухопутного коридора из новых регионов через Крым на Кубань, готовится технико-экономическое обоснование для строительства.
"Это будет новый, альтернативный маршрут между Крымом и Херсонской областью, а шире говоря — материком. Тем более с учётом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между нашими регионами", — сказал РИА Новости Сальдо.
Врио губернатора подчеркнул, что идея строительства дороги принадлежит Сергею Аксенову и назвал главу Крыма своим добрым другом.
Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино.