СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — ПРАЙМ. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав данный проект альтернативным маршрутом в Крым. Крым и Херсонскую область свяжут новые автобусные маршруты

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дорогу по Арабатской косе планируется построить для сокращения сухопутного коридора из новых регионов через Крым на Кубань, готовится технико-экономическое обоснование для строительства.

"Это будет новый, альтернативный маршрут между Крымом и Херсонской областью, а шире говоря — материком. Тем более с учётом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между нашими регионами", — сказал РИА Новости Сальдо.

Врио губернатора подчеркнул, что идея строительства дороги принадлежит Сергею Аксенову и назвал главу Крыма своим добрым другом.

Коса "Арабатская стрелка" находится на северо-востоке Крымского полуострова, соединяя Херсонскую область в районе Геническа и восточную часть Крыма в районе города Щелкино.