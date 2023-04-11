МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Заказы европейской авиастроительной корпорации Airbus в марте упали почти в пять раз по сравнению с февралем и составили 20 самолетов, следует из сообщения компании. Счетная палата призвала доработать законопроект по НДС с замены авиадеталей

Поставки Airbus за прошлый месяц увеличились в 1,3 раза — до 61 самолета с 46 месяцем ранее, уточняется в сообщении.

Заказы компании за первый квартал составили 156 самолетов (с учетом отмен — 142), поставлено было 127 единиц техники, также следует из данных компании.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников составляет около 130 тысяч человек.