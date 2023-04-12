ТАШКЕНТ, 12 апр — ПРАЙМ. Сервис YandexGo стал первой онлайн-платформой в Узбекистане с собственным страхованием, сообщает в среду торговое представительство РФ в республике. Россия лидирует по числу созданных в Узбекистане иностранных предприятий

"Российский сервис YandexGo запустил в Узбекистане программу страхования жизни и здоровья водителей и пассажиров во время поездок", — говорится в сообщении в Telegram-канале торгпредства.

Сумма страхового возмещения для водителя и каждого находящегося в машине пассажира составит чуть более 9 тысяч долларов, отмечается в сообщении. Страховка автоматически распространяется на все поездки через сервис YandexGo.

"В случае ДТП водителю и пассажирам необходимо будет через приложение обратиться в службу поддержки сервиса для получения контактов страховой компании и подробных инструкций по дальнейшим действиям", — добавили в торгпредстве. Страхование поездок действует в восьми городах Узбекистана: Ташкенте, Бухаре, Фергане, Самарканде, Намангане, Андижане, Маргилане и Коканде.

Ранее Налоговый комитет Узбекистана предложил YandexGo интеграцию онлайн-сервисов компании с местными фискальными информационными системами. По данным ведомства, к сервису в республике подключены более 81 тысячи физических лиц — водителей.

"Яндекс.Такси" работает в Узбекистане с апреля 2018 года. Сейчас услуги сервиса доступны в Ташкенте и пяти городах в регионах страны – Андижане, Маргилане, Самарканде, Намангане и Фергане. В марте этого года сервис доставки еды "Яндекс Еда" начал работать в Ташкенте под брендом Yandex Eats, к нему уже подключено более 200 ресторанов и кафе в узбекистанской столице.