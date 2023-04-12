МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Сервис такси "Таксовичкоф" ввел функцию, позволяющую клиентам ускорить подачу автомобиля, самостоятельно повышая стоимость поездки кнопкой "Быстрее", следует из релиза сервиса. Не исключено появление схожей функции в ближайшее время и в "Ситимобил", сообщила РИА Новости PR-директор компании People&People, управляющей сервисами "Ситимобил", "Грузовичкоф"и "Таксовичкоф" Екатерина Зубенина.

"Таксовичкоф" запустил новую функцию — "Ускоритель" … Если уехать нужно прямо сейчас, а поиск автомобиля нужного класса затянулся, теперь пассажиры смогут ускорить подачу автомобиля, самостоятельно повышая стоимость поездки кнопкой "Быстрее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в "Таксовичкоф" водители смогут не только видеть начальный и конечный адрес маршрута, но и стоимость заказа сразу с повышенной ставкой. Заказы с "ускорением" от клиентов будут выделены отдельно желтыми стрелками, напоминая, что эти клиенты готовы доплатить за скорость подачи автомобиля, и сумма таких заказов будет выше обычной.

"Мы не исключаем, что схожий функционал может появиться и в "Ситимобил", чтобы пользователи сервиса могли ускорить подачу автомобиля, увеличивая стоимость поездки", — сказала Зубенина.

В данный момент схожая функция есть у агрегатора пассажирских перевозок inDriver, в котором условия поездки определяются в результате договоренности между водителями и пассажирами.

"Таксовичкоф" — сервис такси, работающий в более чем 60 городах России. Управляет сервисом компания People&People.