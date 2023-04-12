КИШИНЕВ, 12 апр — ПРАЙМ. Молдавская авиакомпания Air Moldova объяснила отмену рейсов блокировкой счетов. Air Moldova арендовала самолеты для прекращения отмены рейсов

Air Moldova отменила в среду вечерние рейсы в Милан, Рим и Лондон. Компания с начала марта ежедневно отменяла рейсы, объясняя это операционными проблемами: два самолета компании оказались недоступны, а третий проходил обязательное техническое обслуживание. Осенью прошлого года Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву, однако власти Молдавии, сославшись на Орган гражданской авиации, объявили о запрете авиарейсов в Россию. После этого лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой — обанкротить сектор воздушного транспорта.

"Сегодня были заблокированы счета авиакомпании Air Moldova. По этой причине у компании не было возможности оплатить услуги государственного предприятия "Международный аэропорт Кишинева", самолеты, зафрахтованные в режиме аренды с обслуживанием, и поставку топлива для выполнения трех рейсов, впоследствии отмененных", — говорится в пресс-релизе компании.

Авиаперевозчик уточняет, что продолжает прилагать усилия для решения ситуации, "чтобы преодолеть все созданные препятствия". "Мы ведем переговоры и находим компромиссы с нашими партнерами. Air Moldova продолжает свою деятельность", — подчеркнули в компании.

Президент Молдавии Майя Санду объявила 3 апреля о возвращении в собственность государства международного аэропорта Кишинева, ранее воздушная гавань администрировалась частной компанией "Авиа Инвест". Компания подала жалобу в арбитражный суд в Стокгольме, она обвиняет кишиневские власти в оказании на нее давления и требует компенсации в размере 855 миллионов евро.

В феврале спикер парламента Молдавии Игорь Гросу по итогам своего визита в Ирландию заявил о переговорах с авиакомпанией Ryanair, которая может прийти на молдавский рынок. Дискуссии ведутся на фоне ухода из Молдавии венгерского оператора Wizzair. Ранее эта компания заявила, что с 14 марта приостановила полеты в/из международного аэропорта Кишинева. Авиаперевозчик сослался "на соображения безопасности воздушного пространства в регионе".

С конца февраля прошлого года молдавские авиакомпании прекратили полеты в города России в связи с закрытием воздушного пространства Молдавии и Украины. Перелеты в этом направлении не возобновили после частичного открытия воздушного пространства Молдавии в сторону Европы.

Долететь из России в Молдавию и обратно можно было только с пересадкой в стране за пределами ЕС. Самые удобные аэропорты стыковки — Стамбул и Ереван.