МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. РЖД в марте увеличил экспортные перевозки зерна до 2 миллионов тонн груза, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Машинист МЦК совершил мировой дебют

"В марте погрузка зерна на сети ОАО "РЖД" выросла на 45%, до 2,8 миллиона тонн, из них на экспорт отправлено 2 миллиона тонн груза, что почти в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам первого квартала на сети РЖД погружено свыше 7,6 миллиона тонн зерна (+36% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшие объемы отправлены из Ставропольского края (716 тысяч тонн, +39,6%), Курской (613 тысяч тонн, +24,6%) и Саратовской (558 тысяч тонн, +40,9%) областей.

Экспортные перевозки зерна в январе-марте составили 5,3 миллиона тонн, увеличившись в 1,7 раза. На экспорт по железной дороге отправили через припортовые станции 3,3 миллиона тонн, что в 2,2 раза больше, чем годом раннее, через погранпереходы — более 2 миллионов тонн (рост на 30,7%).