МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Китайская грузовая авиакомпания Air China Cargo начала летать в московский аэропорт "Шереметьево" из Шанхая, сообщается в релизе воздушной гавани. В Шереметьево создадут центр техобслуживания российских самолетов

"Национальный авиаперевозчик Китая Air China Cargo приступил к выполнению регулярных грузовых рейсов в международный аэропорт "Шереметьево". Рейсы по маршруту "Шанхай – Москва ("Шереметьево") – Шанхай" выполняются на грузовых судах Boeing 777F три раза в неделю, в перспективе количество рейсов будет увеличено", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что "Шереметьево" продолжает укреплять позиции лидера по грузовым перевозкам среди российских аэропортов. По итогам 2022 года аэропорт обработал 72,5% суммарного грузооборота международных линий аэропортов московского авиаузла.

"В текущих условиях "Шереметьево" уделяет особое внимание развитию грузового авиасообщения между Россией и ее крупнейшим торговым партнером – Китаем, а также другими странами АТР. Эффективность деятельности аэропорта подтверждается успешным сотрудничеством с ведущими авиакомпаниями КНР: на сегодняшний день восемь китайских авиаперевозчиков совершают регулярные полеты в "Шереметьево", — говорится в релизе.

"Важным фактором, обеспечивающим привлекательность "Шереметьево" в качестве партнера для грузовых авиакомпаний, является наличие в аэропорту современной карго-инфраструктуры, предоставляющей высокий уровень сервиса при обработке грузов и почты", — отмечает компания.

Air China Cargo – грузовая авиакомпания Китая со штаб-квартирой в Пекине, основанная в 2003 году. Основным аэропортом базирования является Шанхай. Авиакомпания располагает грузовыми самолетами типов Boeing 747-400F, Boeing 777F, Boeing 757-200SF. Air China Cargo выполняет грузовые перевозки по разветвленной маршрутной сети, которая охватывает 27 стран.