МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Boeing в четверг сообщил, что частично приостановил поставки самолетов 737 MAX из-за проблемы с качеством у Spirit AeroSystems. Эта проблема, возможно, возникла еще в 2019 году. В России начались работы над первым полностью электрическим авиадвигателем

Проблема, как отметила компания, может затронуть "значительное" число еще не поставленных клиентам 737 MAX, находящихся как в стадии производства, так и на хранении, и в краткосрочной перспективе привести к снижению поставок 737 MAX.

На этих новостях акции Boeing после закрытия регулярной биржевой сессии упали на 5,3%, а бумаги Spirit AeroSystems — на 11,8%.

Проблема касается некоторой части самолетов семейства 737 MAX, включая MAX 7, MAX 8 и MAX 8200, а также морского патрульного самолета P-8 Poseidon, построенного на базе 737 NG. По словам Boeing, она не связана с безопасностью полетов, и самолеты, уже находящиеся в эксплуатации, можно и дальше использовать.

Федеральное авиационное управление (FAA) США заявило, что согласно с мнением Boeing об отсутствии непосредственных проблем с безопасностью "судя по фактам и данным, представленным Boeing". Кроме того, регулятор проверит все проблемные самолеты, прежде чем их поставят клиентам.

Проблема связана с установкой двух фитингов, соединяющих кормовую часть фюзеляжа, произведенного Spirit, с вертикальным оперением. Фитинги не были надлежащим образом прикреплены к конструкции фюзеляжа до того, как он был поставлен Boeing. В некоторых других версиях самолета, например, MAX 9, применяются фитинги других производителей, которые были установлены правильно. "Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, сообщили СМИ

Spirit официально уведомила Boeing об этой проблеме в среду, однако возникнуть она могла еще в 2019 году, и компания еще не определилась с общим количеством проблемных лайнеров.

В Boeing отказались сообщить, повлияет ли эта проблема на его планы расширения производства лайнеров 737 в текущем году. В 2023 году компания планирует поставить клиентам не менее 400 единиц MAX. В 1-м квартале Boeing поставил 111 MAX и собирался к июню увеличить их месячный выпуск с 31 до 38 единиц.

"Мы уведомили о данной проблеме FAA и готовимся к проведению проверок и замене некондиционных фитингов, — заявляет Boeing. — Мы сожалеем о неудобствах, которые это доставит нашим клиентам, и обсуждаем с ними график поставок".

В четверг вечером после переговоров с Boeing авиакомпания United Airlines заявила, что "в данный момент мы не ожидаем какого-либо существенного влияния на наши планы по провозной емкости на это лето или на оставшуюся часть года".

Spirit сообщила, что готовится к осмотру и ремонту всех проблемных фюзеляжей. Чиновники FAA заявили, что регулятор, вероятно, выпустит директиву о летной годности, которая предпишет введение режима проверок и ремонта.