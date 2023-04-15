МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. У России есть задача возобновления прямого авиасообщения со многими странами Африки, работа над этим ведется, заявил РИА Новости директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. Шри-Ланка выразила желание расширять авиасообщение с Россией

"Мы со многими странами обсуждаем перспективы возобновления регулярного авиасообщения, но здесь вступают в силу вопросы экономической целесообразности, наполняемости пассажиропотока, предоставления очевидных авиационных свобод. Здесь много факторов, которые надо учитывать, но задача такая стоит, и работа над этим ведется всеми заинтересованными ведомствами, в том числе и МИД", — сказал Ткаченко, отвечая на вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с африканскими странами, в том числе теми, с кем было прямое воздушное сообщение в СССР.

Он добавил, что ведомство ведет работу над обновлением соглашений о воздушном сообщении со многими странами, над их актуализацией, поиском новых перевозчиков — это комплексная работа, которая будет продолжена и приведет к хорошему результату.

Ранее в апреле посол Маврикия в РФ Хесвар Джанке в интервью РИА Новости заявлял, что рассчитывает на возобновление прямых рейсов из России в течение нескольких месяцев. В марте в интервью РИА Новости посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж заявлял, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, как во времена СССР. С таким же предложением в комментарии РИА Новости выступал посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья: он заявлял, что в Луанде в 2023 году откроется крупнейший аэропорт юга Африки, благодаря чему страна сможет трать транспортным хабом для всего африканского континента.