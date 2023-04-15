В МИД рассказали о планах по возобновлению прямого авиасообщения со странами Африки
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. У России есть задача возобновления прямого авиасообщения со многими странами Африки, работа над этим ведется, заявил РИА Новости директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.
"Мы со многими странами обсуждаем перспективы возобновления регулярного авиасообщения, но здесь вступают в силу вопросы экономической целесообразности, наполняемости пассажиропотока, предоставления очевидных авиационных свобод. Здесь много факторов, которые надо учитывать, но задача такая стоит, и работа над этим ведется всеми заинтересованными ведомствами, в том числе и МИД", — сказал Ткаченко, отвечая на вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с африканскими странами, в том числе теми, с кем было прямое воздушное сообщение в СССР.
Он добавил, что ведомство ведет работу над обновлением соглашений о воздушном сообщении со многими странами, над их актуализацией, поиском новых перевозчиков — это комплексная работа, которая будет продолжена и приведет к хорошему результату.
Ранее в апреле посол Маврикия в РФ Хесвар Джанке в интервью РИА Новости заявлял, что рассчитывает на возобновление прямых рейсов из России в течение нескольких месяцев. В марте в интервью РИА Новости посол Республики Судан в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж заявлял, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, как во времена СССР. С таким же предложением в комментарии РИА Новости выступал посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья: он заявлял, что в Луанде в 2023 году откроется крупнейший аэропорт юга Африки, благодаря чему страна сможет трать транспортным хабом для всего африканского континента.
https://1prime.ru/transport/20230415/840381910.html