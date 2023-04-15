КАИР, 15 апр — ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir и ведущий саудовский авиаперевозчик Saudia объявили о приостановке полетов в Судан на фоне вооруженных столкновений, вспыхнувших в стране в субботу утром. Судан ждет расширения сотрудничества с Россией в добыче полезных ископаемых

"В свете поступивших сообщений об отсутствии безопасности в братском Судане авиакомпания EgyptAir объявляет о временной приостановке своих авиарейсов в и из аэропорта Хартума, начиная с сегодня, субботы 15 апреля на 72 часа", — говорится в заявлении EgyptAir.

Как сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya, авиакомпания Saudia также заявила о приостановке всех своих рейсов из и в Судан до особого распоряжения.

Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана в настоящий момент проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных Сил быстрого реагирования.

До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".

Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.

В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ.

Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.