МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Суд во Франции огласит приговор в деле против Air France и Airbus о крушении в 2009 году рейса AF447, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, на борту которого были 228 человек, что стало крупнейшей катастрофой в истории авиакомпании Air France. Во Франции пересмотрели данные по инфляции за март

Процесс по данному делу завершился 7 декабря прошлого года — 13 лет спустя после катастрофы, случившейся 1 июня 2009 года. Слушания длились восемь недель. Французские компании Air France и Airbus обвиняются в "непредумышленном убийстве".

В последний день слушаний защита Air France и Airbus запросила суд снять обвинения, попросив руководствоваться "только лишь нормами права" и вынести "гуманистически тяжелое, но технически и юридически обоснованное решение".

Основными вопросами, которые предстояло прояснить суду, были: являлись ли дефектными датчики, установленные Airbus? Достаточно ли авиастроительная компания сообщила о сложностях, с которыми сталкивались другие рейсы? Обладали ли пилоты достаточной квалификацией, чтобы справиться с подобной ситуацией? Были ли созданы препятствия для них, чтобы они не могли должным образом отреагировать на ситуацию? Прокуроры поддержали компании по всем этим вопросам.

Прокуратура Парижа также попросила снятия обвинений с обеих компаний в связи с тем, что "их виновность невозможно доказать". Прокурор Мари Дюффур отметила, что неисправность в кабине пилотов "не связана с ошибкой при проектировании самолета" или с потерей курса воздушным судном, в связи с чем компания Airbus не может быть привлечена к ответственности по этому делу. Второй прокурор Пьер Арноден также заявил, что "факт уголовного наказуемой халатности и проверенной связи трагедии с ошибкой экипажа представляется невозможным доказать". При этом прокуратура отметила, что "такое решение покажется немыслимым для гражданских истцов". Выводы прокуроров вызвали взрыв негодования среди родственников погибших, которые сочли его "пародией на справедливость".

Самолет авиакомпании Air France рейса AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж потерпел крушение 1 июня 2009 года. На его борту находились 228 человек, все они погибли. Французское Бюро расследования авиакатастроф (BEA) в мае 2011 года сообщило, что специалистам удалось извлечь все данные бортовых самописцев лайнера, которые около двух лет пролежали на дне океана на глубине 3,9 километра. Как заявил в июле 2012 года директор BEA Жан-Поль Троадек, оглашавший доклад о причинах катастрофы, крушение рейса произошло из-за непонимания экипажем ситуации и нарушения эксплуатационного режима самолета. По данным Бюро, проблемы во время выполнения рейса из Рио-де-Жанейро начались после того, как кристаллы льда нарушили работу датчиков Пито, замеряющих скорость. Из-за несоответствия измеренных скоростей автопилот отключился. В этот момент командир корабля отдыхал, управление взял второй пилот, действия которого и привели самолет к падению, из которого воздушное судно так и не удалось вывести.