НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр — ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Россией и Индией важно расширить, поскольку это необходимо для беспрепятственного обмена бизнес-делегациями и расширения взаимного турпотока, сообщил вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров. Стала известна доля отгрузок нефти из порта Новороссийска в Индию

"Считаем важным расширить прямое авиасообщение — это необходимое условие для регулярного и беспрепятственного обмена бизнес-делегациями, расширения взаимного турпотока", — сказал он на встрече с деловыми кругами России и Индии в Нью-Дели.

В целом, по словам Мантурова, необходимо развивать транспортно-логистическую инфраструктуру между странами. "В частности, Индия могла бы стать одним из ключевых партнеров в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг", — добавил он.