АСТАНА, 17 апр — ПРАЙМ. Проблемы с транспортным движением и задержка авиарейсов из-за метели и гололеда зафиксировали в понедельник в Астане, коммунальные службы города и полицейские работают в усиленном режиме, сообщил корреспондент РИА Новости. Казахстан запретил ввоз пшеницы автомобильным транспортом

"В связи с ухудшением погодных условий скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта", — отметил оператор столицы Казахстана по управлению транспортным комплексом ТОО City Transportation Systems.

Как подчеркнули в департаменте полиции Астаны, за сутки в городе зафиксировали 144 ДТП, в ходе которых пострадали два человека. По данным ведомства, причинами аварий были погодные условия, несоблюдение дистанции и использование летней резины.

Кроме того, управление образования перевело школьников на дистанционный формат обучения, в международном аэропорту, согласно онлайн-табло вылета и прилета рейсов, задерживаются десятки самолетов, выезд из города по основным автодорогам ограничили.

В Астане, начиная с субботы, идет снег, метель, образовалась гололедица. По данным Казгидромета, только за последние три дня выпало 37,6 миллиметра осадков в виде снега при месячной норме 22 миллиметра.

Подобная погода во второй половине апреля — редкость для столицы Казахстана. В прошлом году мокрый снег, сильный ветер и буран обрушились на город 29 марта, из-за непогоды был закрыт аэропорт, а также автотрассы по всем направлениям.