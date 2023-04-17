БЕРЛИН, 17 апр — ПРАЙМ. Использование в ФРГ единого проездного стоимостью 49 евро (около 4400 рублей) для передвижения по всей стране с 1 мая приведет к росту преступности в общественном транспорте из-за повышения пассажиропотока, предупредил профсоюз полиции Германии. В Баварии раскритиковали энергетическую политику Германии

"Где больше людей, там и больше преступлений… Это, вероятно, будут, в частности, имущественные преступления, такие как кража, а также преступления, связанные с нанесением ущерба имуществу и телесных повреждений", — заявил газете Rheinische Post зампредседателя профсоюза полиции Александр Пойтц.

Ранее стало известно, что общенациональный билет ФРГ для общественного транспорта за 49 евро в месяц будет действовать по всей стране с 1 мая, его можно будет оформить в качестве подписки, которую при желании можно будет отменить.

Согласно данным немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, на которые ссылается издание, в долгосрочной перспективе 17 миллионов немцев будут пользоваться льготным проездным: сейчас около 11 миллионов пассажиров имеют проездной. По данным немецкого статистического агрегатора Statista от 2021 года, цены на ежемесячный проездной в зависимости от города и региона Германии варьировались от 57 евро до 113 евро. В ЕС рассказали, какой шаг может привести к изоляции Германии

Издание отметило, что уровень преступности в общественном транспорте в ФРГ растет с каждым годом. Так, в 2022 году федеральная полиция зарегистрировала почти 399 тысяч правонарушений в поездах и на вокзалах, что на 12% больше, чем в предыдущем году.

Поэтому Пойтц отметил, что необходимо привлечь большее количество сотрудников службы безопасности для сохранения общественного порядка в транспорте.

Летом 2022 года — с июня по август — в Германии вводился льготный проездной за 9 евро (около 700 рублей), который действовал по всей стране — такое решение было принято коалиционным правительством Германии в ответ на резкий рост цен на бензин с целью предоставить автовладельцам больше возможностей для использования общественного транспорта. Однако с сентября их действие продлено не было.