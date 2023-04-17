МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цена внутренних авиаперевозок в 2023 году может подняться на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, зявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года. Мантуров отметил важность расширения авиасообщения России и Индии

"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов", — пояснил Чалик и отметил, что на рынок авиаперевозок оказывает влияние закрытие 11 аэропортов юга, работу которых приостановили с 24 февраля 2022 года.

"Открытие хотя бы двух из них, Краснодара и Геленджика, существенно повлияло бы на возможности полетов для россиян", — добавил он.