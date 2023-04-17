МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цена авиабилетов в Британии в ближайшие десятилетия будет расти, так как авиаперевозчикам придется использовать дорогие технологии, направленные на борьбу с изменением климата, сообщила газета Financial Times со ссылкой на исследование по снижению авиационных выбросов в атмосферу от британской авиационной программы Sustainable Aviation. Россиян предупредили о повышении стоимости авиаперевозок

"Авиационный сектор Великобритании ожидает замедления роста спроса на полеты в ближайшие десятилетия из-за более высоких цен на билеты, поскольку отрасль обращается к новым дорогостоящим технологиям, чтобы попытаться сократить выбросы углерода", — сказано в материале издания.

Авиакомпании, аэропорты и производители аэрокосмической техники Великобритании обязались достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году и настаивают на том, что в этот период авиационная отрасль продолжит расти. При этом, крупные компании отрасли признают, что рост в ближайшие десятилетия замедлится из-за дополнительных трат на новые технологии.

"Будущий рост будет замедлен из-за более высоких затрат, связанных с сокращением выбросов, включая переход на более чистые и более дорогие виды топлива", — отметила Financial Times. Мантуров отметил важность расширения авиасообщения России и Индии

Расходы на переход на новые более экологичные технологии частично лягут на потребителей. "Руководители авиаотрасли смоделировали повышение цен на билеты на 10-20%, чтобы помочь финансировать переход от зависимости от сильно загрязняющих ископаемых видов топлива", — сообщает издание со ссылкой на источник. При этом в Британии не сомневаются, что рост цен негативно скажется на спросе на авиабилеты.

Однако, согласно прогнозам Sustainable Aviation, несмотря на рост цен и снижение спроса в ближайшие десятилетия, люди все равно продолжат использовать самолеты. И к 2050 году число пассажирских перевозок увеличится на 250 миллионов человек в год.