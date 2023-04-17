МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Росавиация ожидает пассажиропотока по РФ по итогам года в 82 миллиона человек после 77,7 миллиона годом ранее, сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин. Россиян предупредили о повышении стоимости авиаперевозок

"Что касается внутренних перевозок, 81,9 миллиона мы планируем к перевозке пассажиров внутри страны", — сказал Потешкин на совещании Минэкономразвития, посвящённом подготовке к туристическому сезону 2023 года.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в январе сообщал, что в 2023 году общий пассажиропоток российских авиакомпаний может составить 101 миллион человек. Годом ранее эти авиакомпании обслужили 95 миллионов.