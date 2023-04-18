МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров выступило с предложением внести послабления в требования, запрещающие проносить в салон самолета в ручной клади жидкости в упаковке, объем которой составляет свыше ста миллилитров, пишет "Коммерсант". В Совфеде оценили идею декларировать наличные более миллиона рублей

"Общероссийское объединение пассажиров, как стало известно "Ъ", попросило Минтранс отменить ограничения при перевозке жидкостей в ручной клади. Требование было введено в 2007 году приказом Минтранса №104, которое позволяет пассажиру пронести на борт до литра жидкости, но в таре, не превышающей 100 мл. Флаконы и бутылочки должны быть упакованы в прозрачный пакет. Исключение делается только для бутылок из duty free (тогда емкости должны быть опечатаны в опломбированные пакеты), а также для лекарств, детского питания и диетических продуктов, необходимых на время полета", — пишет газета.

Как уточняет издание, правило было введено после сообщения в аэропорту Лондона о террористах с "жидкими бомбами" 10 августа 2006 года. Больше таких случаев зафиксировано не было, зато была модернизирована система досмотра, стали использовать современную технику, которая позволяет проводить быстрый анализ жидкости прямо при пассажире. Сегодня пассажиры просят ослабить запрет, разрешив пронос жидкостей лимитом до одного литра.

Как отмечает глава объединения Илья Зотов, поправки необходимо детально проработать с экспертным отраслевым сообществом. Так, в Великобритании идет процесс обсуждения данного вопроса, однако аэропорты и авиакомпании неохотно идут на пересмотр установленных правил.

"Службы авиационной безопасности достаточно консервативны в своих подходах, к которым нареканий до сих пор не возникает", — приводит газета информацию крупной компании.

По данным издания, в одном из столичных аэропортов подтвердили наличие оборудования, которое анализирует жидкости, но отметили, что не видят необходимости пересматривать действующие нормы.

"Коммерсант" пишет, что единственным сертифицированным в России устройством для анализа жидкостей участники рынка называют портативный рамановский спектрометр "ХимЭксперт-Т". Прибор распознает около 100 видов взрывчатых веществ, столько же химических, 50 наименований психотропных и более 10 тысяч фарма-продуктов, отмечается в материале. Стоимость устройства, по данным газеты, составляет более 2 миллионов рублей, а годового выпуска, равного 300-500 штук, хватит для оборудования всех аэропортов России.

По словам исполнительного директора "Южполиметалл Холдинга" Алексея Шабля, около 40 аэропортов уже используют в работе спектрометр, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Екатеринбурге.

По мнению экспертов, в послаблении ограничений не заинтересованы, в первую очередь, аэропорты и авиакомпании, пишет газета.

"Продажа воды — при ее незначительной стоимости, но высоком спросе — составляет заметную долю неавиационных доходов", — приводятся слова гендиректора Friendly Avia Support Александра Ланецкого.