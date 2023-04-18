МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в ходе пленарного заседания призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу из-за наличия в России запрета на перевозку грузов стран НАТО. В Финляндии призывают нарушить соглашение с Россией

"Так как они (Финляндия — ред.) приняли решение о вступлении в НАТО, мы должны принять решение — они же отменили все поезда, все автобусы, а мы до сих пор… У нас есть Сайменский канал такой, который идет по нашей территории, который возит грузы в центр Финляндии. У нас есть запрет на перевозку грузов стран-членов НАТО… Мы подписали 50 лет назад это соглашение (по каналу — ред.), надо его денонсировать", — сказал он.

Сайменский канал — это судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Он был открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяженность канала — 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России — 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в оба направления, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн. Продолжительность навигации устанавливается ежегодно по согласованию сторон в зависимости от ледовых условий.

Договор между СССР и Финляндской Республикой о передаче в аренду Финляндской Республике Советской части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий вступил в силу в 1963 году и прекратил свое действие в 2012 году, после подписания Международного договора в 2010 году между РФ и Финляндией об аренде Финляндией российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал.