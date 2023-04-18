МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об утверждении пятилетней программы модернизации транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры на общую сумму более 4,5 триллионов рублей, а также отметил, что России требуется ускоренное развитие автодорожной сети. Мишустин отметил активное развитие строительной отрасли в России

"Сегодня мы обсудим вопросы развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Для обеспечения комплексного и долгосрочного планирования утверждена пятилетняя программа по возведению таких объектов с привлечением бюджетных средств. Их включено в нее свыше 6,5 тысяч на общую сумму более 4,5 триллионов рублей", — сказал он в ходе стратегической сессии "Опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры".

Мишустин отдельно остановился на транспорте. "Необходимо обеспечить ускоренное развитие автодорожной сети. Прежде всего — опорных магистралей, которые надежно соединят территории нашей большой страны", подчеркнул он.

Он напомнил, что в текущем году должна быть завершена прокладка трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани.

По словам премьера, правительство выделит российским регионам около 140 миллиардов рублей казначейских кредитов на обновление региональных дорог, еще 50 миллиардов рублей будет выделено на обновление общественного транспорта.

"Значительный объем предстоящих работ связан с обновлением региональных дорог. Уже принято решение о предоставлении на такие цели субъектам РФ около 140 миллиардов рублей казначейских кредитов, а еще 50 миллиардов по поручению президента будет выделено по специальным казначейским кредитам на срок до 15 лет на обновление общественного транспорта, включая закупку отечественных автобусов", — сказал премьер.