МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Структура группы "Синара" подписала контракт с РЖД на поставку 22 полностью российских аналогов скоростных электропоездов "Ласточка", следует из сообщения группы. РЖД назначат 1,5 тысячи дополнительных поездов на юг

Электропоезд ЭС104 с рабочим названием модели "Восток" разработан "Синара — транспортные машины" (СТМ). Гендиректор РЖД Олег Белозеров в марте говорил, что компания в 2023 году сократила закупки поездов "Ласточка" почти вдвое, но во второй половине текущего года ждёт поставки полностью российского аналога подвижного состава. Его первая официальная презентация планируется в августе 2023 года, говорил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

"Завод "Уральские локомотивы" поставит для РЖД 22 новых отечественных скоростных электропоезда. Контракт подписан между Российскими железными дорогами и Торговым домом СТМ и предусматривает начало поставок в ноябре текущего года, после получения сертификационных документов. Речь идет о новейшей модели пятивагонного электропоезда серии ЭС104", — говорится в сообщении.

Ключевым преимуществом поезда станет российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон поезда до 160 километров в час и эффективное торможение с рекуперацией энергии в сеть. "В перспективе ЭС104 станет базовой платформой для целой линейки отечественных электропоездов нового поколения", — отмечает группа.

"Перед нами стояла задача — разработать новую модель скоростного электропоезда, состоящего из комплектующих российского производства. Нам удалось выполнить эту задачу, спроектировать и изготовить поезд за один год, улучшив технические характеристики и условия комфорта для пассажиров", — цитируются в сообщении слова гендиректора "Уральских локомотивов" Олега Спаи.

По его словам, сборка головного образца находится на финальной стадии, а испытания начнутся уже через месяц. Базовая модель ЭС104 в пятивагонной комплектации предусматривает 401 место и просторные багажные стеллажи. Сидения оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В вагонах — система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники для маломобильных граждан. Новые санитарные модули оснащены пеленальными столиками.

"Планируется, что первые машины из новой линейки электропоездов выйдут на железные дороги Свердловской области", — добавляется в сообщении.