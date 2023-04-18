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2023
https://1prime.ru/transport/20230418/840409786.html
Крупнейший в мире лоукостер приостановил полеты из-за сбоя
Транспорт
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Крупнейший в США лоукостер Southwest приостановил полеты в связи с техническим сбоем, следует из заявления компании. Southwest отметил в Twitter, что работа компании остановилась... ПРАЙМ, 18.04.2023
транспорт, бизнес, новости, сша, лоукостер, сбой
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Крупнейший в США лоукостер Southwest приостановил полеты в связи с техническим сбоем, следует из заявления компании.
Southwest отметил в Twitter, что работа компании остановилась из-за "технологических проблем". В лоукостере выразили надежду на скорейшее возобновление полетов.
Southwest — крупнейший мировой лоукостер. Штаб-квартира компании расположена в Далласе, штат Техас.