МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Крупнейший в США лоукостер Southwest приостановил полеты в связи с техническим сбоем, следует из заявления компании. Лоукостер FlyDubai ввел возможность оплаты билетов через СБП

Southwest отметил в Twitter, что работа компании остановилась из-за "технологических проблем". В лоукостере выразили надежду на скорейшее возобновление полетов.

Southwest — крупнейший мировой лоукостер. Штаб-квартира компании расположена в Далласе, штат Техас.