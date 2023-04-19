МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Грузовики с сельхозпродукцией с Украины опять стоят в заторе на польской границе, крупная очередь из 300 фур образовалась в пункте пропуска "Рава-Руська", сообщил телеканал ТСН.ua. Newsweek: Украина получила еще один удар в спину с неожиданной стороны

"Во Львовской области огромная пробка из грузовиков перед пунктом пропуска "Рава-Русская": стоят около трех сотен автомобилей. Большинство везут сельскохозяйственную продукцию в Польшу или транзитом в страны ЕС. Водители больше недели не могут пересечь границу", — сообщил телеканал в Telegram-канале.

Один из украинских водителей заявил журналистам, что очередь появилась по причине того, что польские пограничники получили указание не пропускать водителей с "товаром продовольственного характера". Речь о продукции, которая проходит контроль на ветеринарном пункте. Он отметил, что были предприняты безуспешно попытки блокировки дороги, "никто не обращает внимание на это", сказал он телеканалу.

Ранее первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Варшава достигли договоренности о разблокировании экспорта украинской сельхозпродукции через Польшу.

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.