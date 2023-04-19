МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, необоснованный рост цен на билеты недопустим, сообщает ведомство. Глава АТОР рассказала о последствиях возможного роста цен на авиабилеты

Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин во вторник провел заседание рабочей группы по развитию пассажирских авиаперевозок с участием представителей ведущих российских авиакомпаний. Обсуждены итоги перевозок в первом квартале 2023 года и планы по операционной деятельности перевозчиков в предстоящем туристическом сезоне.

"Потешкин обратил внимание представителей авиакомпаний на стоимость авиабилетов, которая имеет важное социальное значение. Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим и любое его увеличение должно быть обоснованным", — говорится в сообщении.

На совещании также обсудили вопрос перевозки военнослужащих — участников специальной военной операции к местам отпуска. Большинством авиакомпаний уже ведется работа с уполномоченными ведомствами с целью организации эффективного взаимодействия по перевозкам авиапассажиров данной категории.