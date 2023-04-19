МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Минтранс ожидает, что рост цен на авиабилеты в России в 2023 году будет не выше инфляции, оценка в 15-30% была сделана по данным авиакомпаний, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. Правительство профинансировало выкуп самолетов из иностранного лизинга

Ранее, в понедельник, Чалик на совещании Минэкономразвития сообщил о том, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15-30% без продления субсидий авиакомпаниям.

"Такие цифры были озвучены, но прошу обратить внимание, что эта фраза вырвана из контекста. Дело в том, что это оценка, сделанная по данным, представленным самими авиакомпаниями… Мы ожидаем, что он (рост цен — ред.) будет не выше инфляции. По оценке Минэкономразвития, это в районе 5,3%", — сказал Чалик.

Минтранс сохраняет прогноз по авиаперевозкам в 2023 году в 101,2 миллиона человек.

Отвечая на вопрос, каков прогноз по пассажиропотоку на 2023 год, Чалик сказал: "101,2 миллиона человек мы так и планируем".

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек против 111 миллионов годом ранее. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев в январе сообщал, что в 2023 году министерство ожидает показатель на уровне более 101 миллиона человек. Глава АТОР рассказала о последствиях возможного роста цен на авиабилеты

Пассажиропоток авиакомпаний России в январе-марте 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, до 20,7 миллиона человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса.

"По предварительным данным, за первые 3 месяца 2023 года российские авиакомпании перевезли 20,7 миллиона пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (19,8 миллиона пассажиров)", — говорится в сообщении.

Чалик сообщил журналистам, что по состоянию на 16 апреля авиакомпании перевезли 24,2 миллиона пассажиров, это на 709 тысяч выше плана на этот период.