БАКУ, 19 апр — ПРАЙМ. В 2022 году доходы Баку от перевозки грузов и пассажиров по азербайджанскому участку транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия (ТРАСЕКА) в годовом сравнении выросли на 35,6%, говорится в отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана. Азербайджан увеличил транспортировку газа по трубопроводам в 2023 году

"В 2022 году доходы Баку от перевозки грузов и пассажиров по азербайджанскому участку транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия (ТРАСЕКА) составили 778 348,3 тысячи манатов (почти 460 млн долларов), что в годовом сравнении больше на 35,6%. В 2021 году данный показатель составил 573 797,6 тысячи манатов. За отчетный период доходы от перевозки грузов по азербайджанскому участку ТРАСЕКА составили 734 912,5 тысячи манатов (433 млн долларов), а доходы от перевозки пассажиров – 43 435,8 тысячи манатов (26 млн долларов), что в годовом сравнении больше соответственно на 36,1% и 27,9%", — говорится в сообщении.

Международный транспортный коридор ТРАСЕКА включает в себя транспортную систему 13 стран-участниц основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа — Кавказ — Азия: Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан.