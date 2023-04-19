МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин начнет работать над решением транспортной проблемы в районе пункта пропуска Гуково на административной границе с Луганской Народной Республикой, следует из поручения президента Владимира Путина. Путин призвал использовать кадровый потенциал регионов

Глава государства отметил, что возле приграничного с ЛНР пропускного пункта Гуково необходимо исправить ситуацию со скоплением транспорта. Соответствующее поручение российский лидер дал Хуснуллину.

Он подчеркнул, что часть спецтранспорта и легковых машин объезжают пункт пропуска.

"Но там не только проехать, пройти скоро будет невозможно. Во-первых, узко все, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает", — подчеркнул Путин, указав, что некоторые автомобили объезжают КПП.

Как уточнил президент России, он видит, что дальше дорога ремонтируется. Но, по его словам, чтобы решить проблему с затором, нужно расширять пункт пропуска, что связано с обеспечением безопасности — правоохранительные органы будут просить поддержки у правительства РФ в связи с увеличением досмотровых комплексов. Также глава государства подчеркнул, что нужно расширить количество сотрудников пункта пропуска — по этому вопросу также "придут в правительство".

"Разумеется, это не трасса от Ростова-на-Дону до пункта пропуска Гуково… Там отличная современная трасса. Здесь другая история вообще на этих территориях. Но так же, как и в Крыму в свое время, это предстоит еще большая работа. Это понятно. Но сейчас необходимо сделать самое кричащее, самое нужное. И сделать это нужно срочно, быстро. Я Вас прошу обратить на это внимание и сделать это", — заключил Путин.