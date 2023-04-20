СОЧИ, 20 апр — ПРАЙМ. Теплоход на подводных крыльях "Комета" и скоростной катамаран "Грифон", курсирующие по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи, откроют курортный сезон с 1 мая, сообщил генеральный директор морского порта курорта Юрий Владимиров. В Сочи и Симферополе стартовали продажи "Москвича"

Как рассказывал РИА Новости директор компании "ВодоходЪ Экспресс", которая осуществляет перевозки Михаил Антошин, обычно суда запускают в сезон — с весны по октябрь, зимой это невозможно, поскольку в море шторм, отмечал он.

"По "Грифону" планировали 15 апреля, я думаю, что на этой неделе они все-таки его (судно — ред.) спустят. Судно сейчас по факту находится в Анапе, проходит окончательные проверки, ходовые испытания, думаю, что к 1 мая будет и "Грифон", и "Комета", — сказал Владимиров на встрече с журналистами.

По его словам, уровень цен и график расписания скоростного морского транспорта, курсирующего между курортами Кубани, останется на прежнем уровне с небольшими корректировками. Владимиров также отметил, что планируемый запуск "Грифона" в Республику Абхазия пока отменяется, поскольку в прошлом году перевозки не были востребованы. "Про Абхазию мы ничего не говорим, потому что в прошлом году мы сделали пилотный рейс на "Грифоне" в Абхазию, было на первом рейсе семь человек, на втором было одиннадцать, линия не пошла, поэтому "Грифон" перепланировали на другой рейс", — заключил гендиректор сочинского порта.

Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские судна в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск — Геленджик – Сочи в 2021 году, когда под управлением компании "ВодоходЪ Экспресс" стал курсировать скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.