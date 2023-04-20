МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ежегодно тратит более 90 миллиардов рублей в год на поддержание ниже себестоимости цен на билеты на Дальний Восток и в Калининград по "плоским" тарифам, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик. Минтранс ожидает роста цен на авиабилеты не выше инфляции

"Аэрофлот" продолжает программу "плоских" тарифов на Дальний Восток и в Калининград. Цена на билеты фиксируется, не зависит от даты или времени полёта и пассажирского спроса. Стоимость билетов ниже себестоимости. "Аэрофлот" ежегодно затрачивает на это более 90 миллиардов рублей собственных средств", — сказал Чалик, чьи слова приводятся на сайте Минтранса РФ.

"Аэрофлот", помимо субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов — с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.