МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания в четверг приняла закон о предоставлении специальных разрешений на проезд по дорогам тяжелого транспорта. Маск допустил появление полного автопилота в Tesla в 2023 году

"Проектом федерального закона определяется, что выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в электронной форме осуществляется путем внесения сведений о выданном специальном разрешении в Федеральный реестр специальных разрешений", — сказано в пояснительной записке к документу.

В ней также говорится, что предусмотрена обязанность владельцев автодорог по внесению в систему выдачи спецразрешений актуальных данных о технических характеристиках трасс, предельных допустимых весовых параметрах для транспортных средств (ТС) при движении по ним, введенных временных ограничениях или прекращении движения на дорогах, находящихся в их ведении, а также об особых условиях движения.

Кроме того, согласно законопроекту, движение по дорогам крупногабаритного ТС, а также масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на 10% превышают допустимую массу ТС и (или) допустимую нагрузку на ось, допускается при наличии специального разрешения, выдаваемого Росавтодором самостоятельно или подведомственным ему учреждением, сказано в сопроводительных материалах к законопроекту.

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Инициативу прокомментировал член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв (фракция "Единая Россия"), он сообщил журналистам, что законопроект по существу направлен на повышение безопасности движения на дорогах.

"Дороги — это инженерные конструкции, которые, как любые сооружения, имеют заданные технические параметры, в том числе в отношении допустимых нагрузок. Заложенные инженерами возможности дороги должны соблюдаться, только тогда дорога будет служить долго… Чем тяжелее идущий по дороге транспорт, чем дальше он отстоит от заложенных нагрузок на полотно, тем скорее дорога разрушится", — заявил он.