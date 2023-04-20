СМОЛЕНСК, 20 апр — ПРАЙМ. Создаваемый региональный самолет "Ладога" (ТВРС-44) нужен в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Смоленского авиационного завода. Самолет "Байкал" будут использовать для перевозки пассажиров и грузов

"Сегодня считали, около 550 таких самолетов уже будет востребовано. Это не считая ближнее зарубежье и рынок дружественных стран, да и недружественных стран. Я абсолютно уверен, что такая модель самолета, эргономичная, экономичная, она будет очень востребована", — сказал он.

Опытно-конструкторские работы по ТВРС-44 "Ладога" начались в 2021 году, а к концу 2022 года был утвержден облик судна и завершен этап выпуска рабочей конструкторской документации. Сейчас осуществляется постройка опытных образцов самолета для проведения испытаний, также построен полноразмерный макет самолета. Поставка двигателей для первого летного образца намечена на конец 2023 года, а первый полет должен состояться весной 2024 года.

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) формирует производственные мощности, рассчитанные на выпуск до 25 самолетов "Ладога" ежегодно начиная с 2026 года. Исходя из оценки спроса на "Ладогу", рассматривается возможность увеличения темпа производства до 50 самолетов ежегодно.

Самолет "Ладога" предназначен для выполнения пассажирских, грузовых и грузопассажирских перевозок на региональных авиалиниях и создается в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Как отмечается в материалах кабмина, "Ладога" имеет оптимальное сочетание характеристик скорости и дальности полета, взлетно-посадочных характеристик, обеспечивая при этом строгое выполнение экологических требований и высокий уровень комфорта для пассажиров и экипажа.