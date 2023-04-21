МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Саудовская авиакомпания Saudia готова запустить регулярное авиасообщение с Москвой уже в 2023 году, первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в странах Юго-Восточной Азии, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании и московских аэропортов. СМИ сообщили о "переполохе" из-за нежелания Байдена обсуждать госдолг

"Флагманский авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia (прежнее название – Saudi Arabian Airlines) в конце 2023 года намерен открыть прямые регулярные рейсы из Джидды в Москву. Первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. На первом этапе авиакомпания будет выполнять два-три рейса в неделю", — пишет газета.

Согласно данным собеседника газеты, все формальные процедуры могут затянуться на полгода, поскольку компания не торопится, но "при желании на это может уйти лишь месяц".

Источник издания в "крупном московском аэропорту" подтвердил, что у компании есть такие планы и она "уже ведет переговоры с "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". В аэропортах газете на это ничего не сказали.

"Ведомости" напоминают, что сейчас регулярного авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией нет.

В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщил, что Россия прорабатывает авиасообщение с Вьетнамом, Саудовской Аравией, Южной Кореей и Африкой. Он также отмечал, что сейчас авиакомпании РФ летают в 34 страны.

В настоящее время Saudia является ведущим саудовским авиаперевозчиком.