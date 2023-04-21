МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Авиакомпании Саудовской Аравии не запрашивали у Росавиации разрешений на выполнение полетов в Россию, заявила РИА Новости пресс-служба Министерства транспорта страны. Источник сообщил о закрытии крупнейшего duty free в "Шереметьево"

Ранее газета "Ведомости", сославшись на источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании и московских аэропортов, сообщила о готовности авиакомпании Saudia запустить регулярные рейсы в Москву уже в этом году, первые полеты запланированы под начало туристического сезона в странах Юго-Восточной Азии.

"Авиакомпании Саудовской Аравии не обращались в адрес Росавиации с просьбой о предоставлении разрешения на выполнение полетов из Саудовской Аравии в пункты на территории Россию", — сказано в пресс-релизе ведомства.

По данным источника "Ведомостей", Saudia уже ведет переговоры с "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Представитель "Шереметьево" воздержался от комментариев, в "Домодедово" и "Внуково" не ответили на запрос издания.

В издании подчеркнули, что в данный момент прямого сообщения между Россией и Саудовской Аравией нет.