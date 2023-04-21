САМАРКАНД, 21 апр — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" в пятницу совершил первый рейс из Москвы в Самарканд (Узбекистан), передает корреспондент РИА Новости. Крупнейший в мире лоукостер приостановил полеты из-за сбоя

"Лоукостер "Победа" приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва—Самарканд. Первый рейс состоялся 21 апреля 2023 года со 100% загрузкой", — отметили в пресс-службе компании.

В пресс-службе уточнили, что полеты по маршруту Москва ("Внуково") — Самарканд будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Обратные рейсы будут также выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Это новое направление для компании и пятая страна, куда "Победа" выполняет международные рейсы. Сейчас "Победа" также летает в Белоруссию, Турцию, ОАЭ и Армению.

Авиакомпания "Победа" — российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот".