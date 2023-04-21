САМАРКАНД, 21 апр — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" в преддверии перехода на летнее расписание ввел в эксплуатацию весь парк самолетов — 41 воздушное судно, сообщила журналистам представитель перевозчика. "Победа" запустила рейсы в Узбекистан

На начало года лоукостер постоянно использовал 40 самолетов.

"В преддверии перехода на летнее расписание полетов авиакомпания "Победа" ввела в эксплуатацию 100% своего парка воздушных судов. Таким образом, в пик летнего сезона лоукостер планирует активно эксплуатировать 41 воздушное судно", — сказала представитель.

Она уточнила, что ввод в эксплуатацию всего парка нужен для расширения программы полетов, в том числе региональной, в летнем расписании. "Перед вводом в эксплуатацию каждый самолет проходит полную техническую подготовку. Для этого есть все необходимые запчасти и технические средства", — отметила представитель. Раскрыт размер убытка российских авиакомпаний от продаж в 2022 году

Как ожидается, в летнем сезоне лоукостер будет выполнять до 250 рейсов ежесуточно — на 20% больше, чем в пиковый период прошлого года. Авиакомпания расширила свою маршрутную сеть рейсами из Москвы в Оренбург, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Самару. Кроме того, "Победа" начала выполнять международные полеты в Турцию, ОАЭ и Армению, добавляется в сообщении.

"Победа" — российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Эксплуатирует самолеты Boeing.