МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. РЖД до сентября закроют Рижский вокзал в столице, сообщила компания. РЖД в марте удвоили экспортные перевозки зерна

"Как и обещали, сообщаем когда и на какой срок будет закрыт Рижский вокзал Москвы — доступ в отдельные помещения вокзала для пассажиров будет закрыт с 24 апреля по 31 августа", — говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале.

Так, не будут работать зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт. Детский центр "Паровозик Рижик" и выставочный комплекс РЖД продолжат принимать посетителей.

РЖД напоминают, что еще с 1 марта весь пассажиропоток был перенаправлен на станцию Рижская МЦД-2. Поэтому, отмечает компания, москвичи и гости столицы "приостановки работы вокзала даже не заметят". Компания до 31 августа 2023 года закрыла здесь платформы на реконструкцию. Пригородные поезда не останавливаются на Рижском вокзале, но сохранилась остановка на платформе Рижская для поездов вторых Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2).

"Здания вокзала реконструкция не коснется. Он снова откроется для пассажиров 1 сентября", — добавляется в сообщении.