МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Сервис заказа такси Lyft сократит минимум 30% от своего штата, что позволит компании уменьшить расходы на 50%, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Яндекс" выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний "Яндекс такси"

"Последние сокращения могут затронуть 30% или более штата компании размером более 4 тысяч человек", — пишет издание. Уточняется, что Lyft не учитывает водителей такси как своих сотрудников.

Как отмечают источники Wall Street Journal, сокращения помогут компании уменьшить расходы на 50%. Ожидается, что о своем решении Lyft сообщит на следующей неделе после собрания совета директоров. В конце прошлого года компания сократила примерно 700 сотрудников.

"Новый глава Lyft ясно дал понять, что он сосредоточен на создании качественного и доступна сервиса для пассажиров, а также на повышении доходов водителей. Для этого нам необходимо сократить расходы и структурировать компанию таким образом, чтобы наши руководители были ближе к водителям и пассажирам", — приводит газета слова представительницы компании.

Сервис по заказу частного такси Lyft работает в США и Канаде. Компания основана в 2012 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.