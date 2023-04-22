МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Балкер КС Ноdong под либерийским флагом сел на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине, угрозы жизни экипажа нет, разлива нефтепродуктов нет, сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко. Япония объяснила, почему продолжит участие в проектах на Сахалине

"Балкер КС Ноdong под либерийским флагом пришел под погрузку угля в порт Шахтерск, стоял на якоре, погода ухудшилась, и в 18.50 по мск пятницы при попытке съемки с якоря сел на мель. Экипаж судна — 20 человек. Старший комсостав в составе четырех человек — представители Южной Кореи, остальные являются гражданами Филиппин. Угрозы жизни экипажа нет, разлива нефтепродуктов нет", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, капитан судна сигнал бедствия не передавал, в настоящее время решается вопрос снятия балкера с мели.