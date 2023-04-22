МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. На помощь севшему на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине балкеру КС Наdong отправляется спасательный буксир, сообщил РИА Новости начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко. Судно КС Ноdong под флагом Либерии село на мель у Сахалина

Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порт Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек — представителей Южной Кореи и Филиппин. Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет.

"Готовится к выходу из порта Корсаков буксир для снятия с мели аварийного судна", — рассказал собеседник агентства.

По его информации, в районе происшествия высота волн достигает двух метров, ветер 12-15 метров в секунду.