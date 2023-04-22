МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) возобновила работу в субботу, сообщает главное управление МЧС по Сахалинской области. На помощь иностранному судну, севшему на мель у Сахалина, отправился буксир

Морское сообщение острова с материком было приостановлено в пятницу из-за ухудшения метеоусловий в Татарском проливе под влиянием циклона из Хабаровского края.

"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 6.00 (22.00 мск пятницы) 22 апреля паромная переправа Ванино – Холмск работает в штатном режиме", — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.