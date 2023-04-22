КИШИНЕВ, 22 апр — ПРАЙМ. Орган гражданской авиации Молдавии (ОГА) сообщает, что проведет внеплановую проверку авиакомпании Air Moldova из-за отмены рейсов. Лоукостер "Победа" ввел в эксплуатацию весь парк самолетов

Со 2 марта молдавский авиаперевозчик отменил более двух десятков рейсов. Представители Air Moldova объяснили это операционными проблемами. Накануне стало известно об отмене всех рейсов в период с 21 по 25 апреля. Компания объяснила это финансовыми проблемами.

"Орган гражданской авиации инициирует неожиданную проверку в связи с заявлением авиакомпании Air Moldova об отмене всех рейсов до 25 апреля 2023 года в связи с крупными финансовыми проблемами авиакомпании", — сообщается на сайте ведомства.

ОГА отмечает, что неоднократно обращал внимание на серьезные финансовые недостатки компании, выявленные в ходе контролей. Еще в ноябре 2022 года Air Moldova было предложено представить план корректирующих действий для исправления нестабильного финансового положения. Раскрыт размер убытка российских авиакомпаний от продаж в 2022 году

"Вместо предъявления конкретных мер по устранению недостатков оператор оспорил все контрольные документы и обратился в суд с требованием об их аннулировании. За невыполнение требования ОГА к эксплуатанту была применена административная санкция, дополнительно выдано новое предписание о проведении проверки", — отмечает ОГА.

Осенью прошлого года Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву, однако власти Молдавии, сославшись на Орган гражданской авиации, объявили о запрете авиарейсов в Россию. После этого лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой — обанкротить сектор воздушного транспорта. При этом сам авиаперевозчик уточняет, что продолжает прилагать усилия для решения ситуации, "чтобы преодолеть все созданные препятствия".

С конца февраля прошлого года молдавские авиакомпании прекратили полеты в города России в связи с закрытием воздушного пространства Молдавии и Украины. Перелеты в этом направлении не возобновили после частичного открытия воздушного пространства Молдавии в сторону Европы. Долететь из России в Молдавию и обратно можно было только с пересадкой в стране за пределами ЕС. Самые удобные аэропорты стыковки — Стамбул и Ереван.