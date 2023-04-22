БЕРЛИН, 22 апр — ПРАЙМ. Вылеты пассажирских рейсов из аэропорта Берлина в ближайший понедельник, 24 апреля, производиться не будут, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Делегация Германии привезет в Крым помощь для населения новых регионов

"В связи с объявленной предупредительной забастовкой сотрудников на пунктах контроля авиационной безопасности, вылеты пассажирских рейсов в понедельник невозможны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу аэропорт уже проинформировал официально об этом своих партнеров, в том числе авиакомпании, компании наземного обслуживания, охранные предприятия и другие компании.

Представители аэропорта указали на то, что на прибывающие рейсы также могут повлиять отмены и изменения в расписании полетов из-за забастовки.

Пассажиров, чьи рейсы затронули отмены, просят связаться со своей авиакомпанией или туристическим агентством для получения информации о перебронировании билетов и альтернативных вариантах поездки.

Ранее сообщалось, что профсоюз Verdi призвал к проведению предупредительной забастовки на пунктах контроля авиационной безопасности в течение всего дня в понедельник, 24 апреля.