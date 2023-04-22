2023-04-22T15:38:42+03:00
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2023-04-22T15:38:42+03:00
2023
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Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов 24 апреля
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Вылеты пассажирских рейсов из аэропорта Берлина в ближайший понедельник, 24 апреля, производиться не будут, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "В связи с объявленной... ПРАЙМ, 22.04.2023
транспорт, бизнес, новости, германия, берлин, аэропорт, рейсы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 22 апр — ПРАЙМ. Вылеты пассажирских рейсов из аэропорта Берлина в ближайший понедельник, 24 апреля, производиться не будут, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"В связи с объявленной предупредительной забастовкой сотрудников на пунктах контроля авиационной безопасности, вылеты пассажирских рейсов в понедельник невозможны", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу аэропорт уже проинформировал официально об этом своих партнеров, в том числе авиакомпании, компании наземного обслуживания, охранные предприятия и другие компании.
Представители аэропорта указали на то, что на прибывающие рейсы также могут повлиять отмены и изменения в расписании полетов из-за забастовки.
Пассажиров, чьи рейсы затронули отмены, просят связаться со своей авиакомпанией или туристическим агентством для получения информации о перебронировании билетов и альтернативных вариантах поездки.
Ранее сообщалось, что профсоюз Verdi призвал к проведению предупредительной забастовки на пунктах контроля авиационной безопасности в течение всего дня в понедельник, 24 апреля.