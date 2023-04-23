САМАРКАНД (Узбекистан), 23 апр — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" заинтересован в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию, в частности в Узбекистан и Киргизию, сообщила журналистам представитель компании. Лоукостер "Победа" ввел в эксплуатацию весь парк самолетов

"Мы заинтересованы в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию. 21 апреля открыли новое для нас направление — Самарканд, также хотели бы начать летать в Бухару. Работаем над получением допусков на полеты по двум направлениям в Киргизию — Бишкек и в Ош", — сказала представитель.

"Победа" — российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Эксплуатирует самолеты Boeing.

Сейчас "Победа" летает в пять стран: Белоруссию, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и Армению.