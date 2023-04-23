РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр — ПРАЙМ. Движение для большегрузных автомобилей закрыли на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в Грузии, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. Между Трабзоном и Сочи запустят паромное сообщение

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения вводятся с 22.30 23 апреля до особого распоряжения.