МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" прибыло в район порта Шахтерск на Сахалине для оказания помощи севшему на мель судну KC Hadong, сообщил РИА Новости представитель морского спасательного центра Южно-Сахалинска. Судно КС Ноdong под флагом Либерии село на мель у Сахалина

"Берингов пролив" прибыл 24 апреля в 5.00 (22.00 мск воскресенья) в район порта Шахтерск. С 8.00 планируется в первую очередь высадка на борт аварийного судна, проведение осмотра на месте и ознакомление с судовой документацией. Планируется, если позволят погодные условия, водолазный осмотр корпуса судна на предмет повреждений", — уточнил собеседник агентства.

Балкер КС Наdong под либерийским флагом сел на мель утром в субботу при попытке съемки с якоря в районе порта Шахтерск. На борту судна экипаж из 20 человек — представителей Южной Кореи и Филиппин.

Угрозы жизни членов команды и разлива нефтепродуктов нет.