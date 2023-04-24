МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В рамках реализации проекта по строительству нового терминала аэропорта в Улан-Удэ началась разработка котлована для будущего здания, сообщила в понедельник пресс-служба минтранса Бурятии. Аэропорт "Внуково" повысил тарифы для авиакомпаний

"В настоящее время подрядная организация ведет обустройство котлована основного здания, фундаментов объектов инженерной инфраструктуры, строительство линии электроснабжения и вынос сетей из пятна застройки. На стройплощадке задействовано порядка 50 человек и 20 единиц техники", — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

По данным генподрядчика, работы по разработке котлована идут с опережением и планируются закончить через полтора месяца. Согласно проекту, здание нового аэровокзального комплекса будет двухэтажным, стилизованным под национальный колорит. Оно будет оборудовано двумя телескопическими трапами и удобствами для маломобильных граждан.

"Общий объем финансирования составляет более 3 миллиардов рублей. Появление терминала улучшит качество и скорость обслуживания наших пассажиров. Например, пропускная способность существующего здания 200 человек на вылет и 250 на прилет, в новом эти цифры удвоятся", — приводит пресс-служба минтранса республики слова директора воздушной гавани Улан-Удэ Дмитрия Гармаева.

Также Гармаев отметил, что в рамках стратегии развития аэропорта к 2027 году в планах увеличить пассажиропоток до миллиона человек в год, при нынешних цифрах в 600 тысяч человек.

Новый комплекс будет служить для вылетов внутренних авиарейсов, действующее же здание аэропорта полностью оборудуют для международных вылетов. Планируется, что жители и гости Бурятии смогут воспользоваться новым терминалом уже в 2024 году.