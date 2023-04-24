МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Рейд в Севастопольской бухте перекрыт, движение катеров и паромов остановлено, сообщили власти Севастополя. В Севастополе отбили атаку морских беспилотников

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение (в Севастопольской бухте)", — говорится в сообщении.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что ночью силы Черноморского флота отражали атаку надводных беспилотников на внешнем рейде, и призвал всех сохранять спокойствие.

По его словам, один надводный беспилотник уничтожили, второй взорвался сам, все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены

Организовано движение автобусов между северной и центральной частью города.