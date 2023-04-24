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2023
https://1prime.ru/transport/20230424/840455314.html
В Севастопольской бухте остановили движение морского транспорта
Транспорт
Новости
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https://россиясегодня.рф
Рейд в Севастопольской бухте перекрыт, движение катеров и паромов остановлено, сообщили власти Севастополя. "Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение (в... ПРАЙМ, 24.04.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, севастополь, бухта, рейд, транспорт, беспилотники
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Рейд в Севастопольской бухте перекрыт, движение катеров и паромов остановлено, сообщили власти Севастополя.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение (в Севастопольской бухте)", — говорится в сообщении.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что ночью силы Черноморского флота отражали атаку надводных беспилотников на внешнем рейде, и призвал всех сохранять спокойствие.
По его словам, один надводный беспилотник уничтожили, второй взорвался сам, все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены
Организовано движение автобусов между северной и центральной частью города.