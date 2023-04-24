МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Первый полет самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае, сообщил журналистам генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в АО "КРЭТ" Госкорпорации Ростех, Александр Войт. Лоукостер "Победа" ввел в эксплуатацию весь парк самолетов

"Первый полет SSJ New запланирован на май месяц. Все, что видят пилоты в кабине, сделано в УКБП, все, что сигнализирует пилоту, — тоже. Это самое значимое событие, которое мы все ждем с нетерпением в этом году", — сказал Войт.

Он добавил, что "бортовое радиоэлектронное оборудование, системы индикации, пульты управления, внешняя, внутренняя светотехника — это (SSJ New — ред.) сейчас главный проект, который реализуется и у нас на предприятии, и в стране".

Кроме того, Войт сообщил, что российский магистральный самолет Ту-214 с отечественной "начинкой" должен быть готов уже к концу текущего года.

"Одна машина для Мантурова должна быть выпущена в ноябре этого года — уже передана эксплуатанту", — отметил он.

SSJ New — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре 2022 года вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет SSJ New запланирован на весну, сертификация — на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.