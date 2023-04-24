АСТАНА, 24 апр — ПРАЙМ. Казахстан и Россия подписали дорожные карты по развитию инфраструктуры автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на государственной границе, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. Fun&Sun запустит чартерные программы в Казахстан

По данным пресс-службы, в Москве под председательством главы ведомства Марата Карабаева и министра транспорта РФ Виталия Савельева прошло 17-е заседание подкомиссии по транспорту межправительственной комиссии по сотрудничеству между двумя странами. Участники заседания рассмотрели основные направления взаимодействия в сфере транспорта, в том числе совместные планы по реализации логистического потенциала международного транспортного коридора "Север — Юг".

"По итогам заседания подписаны протокол и планы совместных действий ("дорожные карты") по развитию инфраструктуры автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе", — говорится в сообщении.

Стороны ожидают от реализации дорожных карт рост грузооборота и пассажиропотока между двумя странами, что в итоге обеспечит дальнейшее поступательное развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана, пояснили в ведомстве.

"Достигнуты договоренности о повышении статуса подкомиссии по транспорту до уровня министров транспортных ведомств двух стран и согласовании проекта соглашения между правительствами Казахстана и РФ об организации взаимодействия в области развития транспорта, транспортной инфраструктуры и пунктов пропуска через государственную границу", — указывается в пресс-релизе.